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Игорь Шлойдо: «Есть цель сделать женскую команду европейского уровня. Чтобы она входила в список грандов»

20.01.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о планах сделать женскую команду клуба грандом европейского футбола.

«У нас есть цель сделать команду европейского уровня. Чтобы она входила в список грандов. Вот зачем нам Балтийская лига? Потому что в Беларуси только РГУОР и «Звезда» могут составить нам конкуренцию, этого недостаточно. В «Минске» много легионеров, мы собрали эту команду для того, чтобы белорусский зритель мог увидеть сильнейшие команды Европы», – сказал Шлойдо в программе «Итоги недели».

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о планах сделать женскую команду клуба грандом европейского футбола.
 
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