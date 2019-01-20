Суарес вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю «Барселоны». У него 167 голов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с (3:1).

Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе «Барселоны», что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Лучшим бомбардиром каталонского клуба является . В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за «Барселону» в 30-х и 40-х годах прошлого века.