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Суарес вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю «Барселоны». У него 167 голов

21.01.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:1). 

Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе «Барселоны», что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба. 

Лучшим бомбардиром каталонского клуба является Лионель Месси. В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за «Барселону» в 30-х и 40-х годах прошлого века.

В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику Суареса можно посмотреть здесь

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