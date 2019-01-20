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Суарес вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю «Барселоны». У него 167 голов
21.01.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес
Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе «Барселоны», что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба.
Лучшим бомбардиром каталонского клуба является
В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику Суареса можно посмотреть
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