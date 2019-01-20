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Юрий Ковалев: «Было дело, руководство сообщило: «Юра, тобой интересуется «Лех». Если ты не против, мы вступим в переговоры». Только на этом все закончилось»

21.01.2019 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев в разговоре с Александром Ивулиным рассказал, что мог перейти в «Лех». 

– Кажется, ты скромничаешь. Например, в прошлом году к тебе проявляли интерес немало клубов из чемпионата Польши. Тот же «Лех»…

– Было дело, руководство сообщило: «Юра, тобой интересуется «Лех». Если ты не против, мы вступим в переговоры». Только на этом все закончилось. Я не вникал в подробности, но, как видите, переход не состоялся. 

– Тебе хотелось перебраться в «Лех»? 

– Конечно, у меня имелось такое желание. Был бы благодарен руководству клуба, если бы удалось устроить меня в «Лех». Все-таки чемпионат Польши – это Европа. С удовольствием бы уехал, но не срослось, – сказал Ковалев. 

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Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев вразговоре с Александром Ивулиным рассказал, что мог перейти в «Лех».
 
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