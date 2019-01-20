Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Текло проходят просмотр в брестском «Динамо»

Белорусский нападающий Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Давид Текло находятся на просмотре в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба .

Платонов выступал за РФШ. На счету 32-летнего форварда 1 гол в 12 матчах чемпионата Латвии. В среднем он проводил на поле 51 минуту.

20-летний Текло с 2016 года выступал за либерийский БМК. В 60 матчах за команду атакующий полузащитник забил 17 голов.

Текло – игрок молодежной и национальной сборных Либерии. Он выступал в африканской Лиге чемпионов.









Фото: «Динамо-Брест»