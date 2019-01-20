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Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Текло проходят просмотр в брестском «Динамо»
21.01.2019 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Давид Текло находятся на просмотре в брестском «Динамо», сообщает
Платонов выступал за РФШ. На счету 32-летнего форварда 1 гол в 12 матчах чемпионата Латвии. В среднем он проводил на поле 51 минуту.
20-летний Текло с 2016 года выступал за либерийский БМК. В 60 матчах за команду атакующий полузащитник забил 17 голов.
Текло – игрок молодежной и национальной сборных Либерии. Он выступал в африканской Лиге чемпионов.
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Белорусский нападающий Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Давид Текло находятся на просмотре в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
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