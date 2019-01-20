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Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Текло проходят просмотр в брестском «Динамо»

21.01.2019 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Давид Текло находятся на просмотре в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Платонов выступал за РФШ. На счету 32-летнего форварда 1 гол в 12 матчах чемпионата Латвии. В среднем он проводил на поле 51 минуту. 

20-летний Текло с 2016 года выступал за либерийский БМК. В 60 матчах за команду атакующий полузащитник забил 17 голов.

Текло – игрок молодежной и национальной сборных Либерии. Он выступал в африканской Лиге чемпионов. 

Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Текло проходят просмотр в брестском «Динамо»

Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Текло проходят просмотр в брестском «Динамо»

Фото: «Динамо-Брест»

 
 
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Белорусский нападающий Дмитрий Платонов и либерийский полузащитник Давид Текло находятся на просмотре в брестском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
 
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