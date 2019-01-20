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Юрий Ковалев: «Если засидеться в Беларуси еще год-два, можно никуда не уехать. С другой стороны – есть шанс стать легендой «Шахтера»

21.01.2019 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев рассказал, что хотел бы поиграть за границей. 

– Поговаривают после удачного матча с Францией к тебе проявляли интерес некоторые клубы из этой страны. 

– Это все лирика, там не было никакой конкретики. Тем более, у меня контракт с клубом. Думаю, руководство «Шахтера» имеет право запросить за меня серьезную компенсацию, поэтому сейчас возможностей уехать за рубеж практически нет. 

– Тебе хочется попробовать свои силы за границей? 

– Очень. Тем более сейчас у меня самый футбольный возраст. Если засидеться в Беларуси еще год-два, можно никуда не уехать. С другой стороны – есть шанс стать легендой «Шахтера», что тоже неплохо:), – сказал Ковалев в интервью Александру Ивулину. 

«На нас бегут пацаны со всех взводов, и намерения у них не самые добрые». Как суворовец стал одним из лучших игроков Беларуси 

Юрий Ковалев: «Было дело, руководство сообщило: «Юра, тобой интересуется «Лех». Если ты не против, мы вступим в переговоры». Только на этом все закончилось»

 
 
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