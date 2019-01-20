|
Юрий Ковалев: «Если засидеться в Беларуси еще год-два, можно никуда не уехать. С другой стороны – есть шанс стать легендой «Шахтера»
21.01.2019 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев рассказал, что хотел бы поиграть за границей.
– Поговаривают после удачного матча с Францией к тебе проявляли интерес некоторые клубы из этой страны.
– Это все лирика, там не было никакой конкретики. Тем более, у меня контракт с клубом. Думаю, руководство «Шахтера» имеет право запросить за меня серьезную компенсацию, поэтому сейчас возможностей уехать за рубеж практически нет.
– Тебе хочется попробовать свои силы за границей?
– Очень. Тем более сейчас у меня самый футбольный возраст. Если засидеться в Беларуси еще год-два, можно никуда не уехать. С другой стороны – есть шанс стать легендой «Шахтера», что тоже неплохо:), – сказал Ковалев в интервью Александру Ивулину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Ковалев: «Если засидеться в Беларуси еще год-два, можно никуда не уехать. С другой стороны – есть шанс стать легендой «Шахтера»
Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев рассказал, что хотел бы поиграть за границей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)