Михаил Климин: «Лукашенко достаточно хорошо технически оснащен. Я играл против него уже не в первый раз. Надеюсь, и не в последний»

Белорусский тренер «Абу-Даби Cтормз» Михаил Климин в разговоре с Тарасом Щирым рассказал, как в составе сборной ОАЭ приезжал на Рождественский турнир-2019 в Минске.

– Для команды ОАЭ турнир сложился очень хорошо – мы заняли четвертое место. У соперников был отличный подбор хоккеистов, и стать бронзовым призером – это, наверное, пока невыполнимая задача для нас. Финны, с которыми играли за третье место, привезли классную команду. Это чувствовалось. Уровень мастерства зашкаливал. Было даже не очень понятно на сколько процентов они задействовали в игре с нами свой потенциал. Так что для нас стать четвертыми из двенадцати – это неплохо.

Мы же привезли миксованную команду нашего «Абу-Даби Стормз» и «Аль-Айна». Это арабы, белорусы Артем Каркоцкий, Серега Заделенов, Артем Сенькевич, Виталик Савко, россиянин Артур Зайнутдинов и хорваты, играющие в ОАЭ.

– Вам на турнире довелось сыграть против команды президента. Как на льду выглядит Александр Лукашенко?

– Я скажу так. Команда президента – это сплав мастерства и опыта. Многие из игроков этого коллектива – легенды нашего хоккея. Они играют сами и другим дают.

Что касается нашего президента, он делает большое дело, выходя на лед. Достаточно хорошо технически оснащен. С точностью передач, с видением площадки, с игровым мышлением тоже все нормально. По поводу броска даже не стоит говорить. Он у него сумасшедший по точности и по силе. Я играл против президента уже не в первый раз. Надеюсь, и не в последний. Мне всегда было приятно находиться с таким человеком на льду и играть против него. В целом на Рождественском турнире мне все понравилось. Он организован на высоком уровне.

– Чем помимо хоккея занимаются арабы, которые приехали в Минск?

– Я с ними дружу, однако у них как-то не принято спрашивать, кто и где работает. Знаю, что кто-то в правительстве пост занимает. Но, судя по автомобилям, они все обеспеченные люди, любящие хоккей. Для них он как игла, на которую подсели. Играют просто из-за любви к хоккею.

– Часто говорят, что на Рождественском турнире соперники чуть ли не разъезжаются перед Александром Григорьевичем, чтобы он забросил шайбу.

– Отвечу на этот вопрос так. Соперники не поддаются, но и по рукам не бьют, – сказал Климин.

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