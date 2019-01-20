Председатель «Лиды»: «Попробуем пойти по пути развития «Минска». В любом случае будем стремиться к максимальному результату»

Председатель «Лиды» Иван Дубатовка рассказал о новых векторах развития клуба.

– В первую очередь хочу выразить благодарность игрокам, всему тренерскому штабу и Сергею Солодовникову лично, за успешно проведенный сезон в 2018 году. Он внес большой вклад в этот результат. К сожалению, мы были зависимы от спонсоров, в плане работы с ними не все удалось, но, несмотря на все проблемы, команда продолжала играть на профессиональном уровне.

На сегодняшний день мы не можем позволить себе те условия, которые были в клубе в прошлом году. Поэтому районным исполнительным комитетом принято правильное, на мой взгляд, решение перевести футбольный клуб вместе с детско-юношеской спортивной школой и всей инфраструктурой на бюджетное финансирование. Это даст нам возможность разработать бизнес-план по развитию клуба на несколько лет вперед.

– В чем он будет заключаться?

– Уже давно говорилось о том, что костяк команды должны составлять местные воспитанники. Однако в данном направлении работа велась слабо. Теперь же планируем ежегодно заключать профессиональные контракты с двумя-тремя юными футболистами, подающими большие надежды, на перспективу. Некоторые из них уже зарекомендовали себя в ходе областных, республиканских соревнований, за ними следят топ-клубы. В связи с этим поставлена серьезная задача перед тренерами спортивной школы, так как в предыдущие годы разрыв поколений был очень большой.

– То есть команда будет формироваться за счет молодежи?

– По большей части, да. Возможно, кто-то из молодых игроков, в свое время перешедших в структуру других клубов, захочет вернуться к нам. Но рассчитываем также и на опытных футболистов, которые остались в «Лиде». Надеюсь, они помогут молодежи развиться. Мы пригласили тренера с перспективой на несколько лет. Хотим, чтобы костяк команды сохранялся, чтобы была стабильность.

Попробуем пойти по пути развития футбольного клуба «Минск», где местная молодежь подрастает, набирается навыков, а далее либо дает результат своей команде, либо за приличные деньги переходит в другие клубы. Этот путь правильный, без него я не вижу дальнейшего развития лидского футбола. Сейчас в ДЮСШ по футболу в восьми возрастных группах занимается 280 ребят, юношеские команды на лицензировании постоянно занимают призовые места. Поэтому выбирать есть из кого. Также будем работать над дальнейшим развитием инфраструктуры: нужно подтянуть благоустройство стадиона «Юность», есть проблемы с автобусом.

– Турнирные задачи отошли на второй план?

– Не секрет, что в современном футболе практически все зависит от финансов. Ныне в первой лиге есть 4-5 команд, которые стремятся попасть в высшую лигу. Наши задачи будут зависеть от состава, над формированием которого мы уже работаем. Руководством района они еще не обозначены, однако в любом случае мы будем стремиться к максимальному результату. Главное – собрать костяк команды, вернуть в нее своих воспитанников. Тренер Вячеслав Геращенко готов работать на этих условиях с молодежью, надеюсь, что совместными усилиями у нас получится создать хорошую боевую команду на перспективу, – сказал Дубатовка интервью «Лідскай газеце» .