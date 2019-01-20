ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председатель «Лиды»: «Попробуем пойти по пути развития «Минска». В любом случае будем стремиться к максимальному результату»

21.01.2019 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель «Лиды» Иван Дубатовка рассказал о новых векторах развития клуба. 

– В первую очередь хочу выразить благодарность игрокам, всему тренерскому штабу и Сергею Солодовникову лично, за успешно проведенный сезон в 2018 году. Он внес большой вклад в этот результат. К сожалению, мы были зависимы от спонсоров, в плане работы с ними не все удалось, но, несмотря на все проблемы, команда продолжала играть на профессиональном уровне.

На сегодняшний день мы не можем позволить себе те условия, которые были в клубе в прошлом году. Поэтому районным исполнительным комитетом принято правильное, на мой взгляд, решение перевести футбольный клуб вместе с детско-юношеской спортивной школой и всей инфраструктурой на бюджетное финансирование. Это даст нам возможность разработать бизнес-план по развитию клуба на несколько лет вперед.

– В чем он будет заключаться?

– Уже давно говорилось о том, что костяк команды должны составлять местные воспитанники. Однако в данном направлении работа велась слабо. Теперь же планируем ежегодно заключать профессиональные контракты с двумя-тремя юными футболистами, подающими большие надежды, на перспективу. Некоторые из них уже зарекомендовали себя в ходе областных, республиканских соревнований, за ними следят топ-клубы. В связи с этим поставлена серьезная задача перед тренерами спортивной школы, так как в предыдущие годы разрыв поколений был очень большой.

– То есть команда будет формироваться за счет молодежи?

– По большей части, да. Возможно, кто-то из молодых игроков, в свое время перешедших в структуру других клубов, захочет вернуться к нам. Но рассчитываем также и на опытных футболистов, которые остались в «Лиде». Надеюсь, они помогут молодежи развиться. Мы пригласили тренера с перспективой на несколько лет. Хотим, чтобы костяк команды сохранялся, чтобы была стабильность.

Попробуем пойти по пути развития футбольного клуба «Минск», где местная молодежь подрастает, набирается навыков, а далее либо дает результат своей команде, либо за приличные деньги переходит в другие клубы. Этот путь правильный, без него я не вижу дальнейшего развития лидского футбола. Сейчас в ДЮСШ по футболу в восьми возрастных группах занимается 280 ребят, юношеские команды на лицензировании постоянно занимают призовые места. Поэтому выбирать есть из кого. Также будем работать над дальнейшим развитием инфраструктуры: нужно подтянуть благоустройство стадиона «Юность», есть проблемы с автобусом.

– Турнирные задачи отошли на второй план?

– Не секрет, что в современном футболе практически все зависит от финансов. Ныне в первой лиге есть 4-5 команд, которые стремятся попасть в высшую лигу. Наши задачи будут зависеть от состава, над формированием которого мы уже работаем. Руководством района они еще не обозначены, однако в любом случае мы будем стремиться к максимальному результату. Главное – собрать костяк команды, вернуть в нее своих воспитанников. Тренер Вячеслав Геращенко готов работать на этих условиях с молодежью, надеюсь, что совместными усилиями у нас получится создать хорошую боевую команду на перспективу, – сказал Дубатовка интервью «Лідскай газеце»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Лиду» перевели на бюджетное финансирование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика