|
«Лиду» перевели на бюджетное финансирование
21.01.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лидский райсполком принял решение перевести местный футбольный клуб на бюджетное финансирование.
Об этом в интервью
По словам Дубатовки, клубу не все удалось в плане работы со спонсорами, и сейчас «Лида» уже не может обеспечить себе условия, которые были в прошлом году.
В 2018-м году «Лида» заняла четвертое место в первой лиге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидский райсполком принял решение перевести местный футбольный клуб на бюджетное финансирование.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)