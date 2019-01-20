«Лиду» перевели на бюджетное финансирование

Лидский райсполком принял решение перевести местный футбольный клуб на бюджетное финансирование.

Об этом в интервью «Лідскай газеце» сообщил председатель клуба Иван Дубатовка.

По словам Дубатовки, клубу не все удалось в плане работы со спонсорами, и сейчас «Лида» уже не может обеспечить себе условия, которые были в прошлом году.

В 2018-м году «Лида» заняла четвертое место в первой лиге.