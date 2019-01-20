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«Лиду» перевели на бюджетное финансирование

21.01.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лидский райсполком принял решение перевести местный футбольный клуб на бюджетное финансирование. 

Об этом в интервью «Лідскай газеце» сообщил председатель клуба Иван Дубатовка.

По словам Дубатовки, клубу не все удалось в плане работы со спонсорами, и сейчас «Лида» уже не может обеспечить себе условия, которые были в прошлом году. 

В 2018-м году «Лида» заняла четвертое место в первой лиге.  

 
 
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Лидский райсполком принял решение перевести местный футбольный клуб на бюджетное финансирование.
 
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