Нехайчик подписал новый контракт с брестским «Динамо»

Полузащитник Павел Нехайчик заключил новый контракт с брестским «Динамо». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.

Напомним, что Нехайчик является капитаном брестчан. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и забил 6 мячей. Всего на счету футболиста 48 матчей во всех турнирах за «Динамо», в которых Нехайчик отличился 10 раз и сделал 18 голевых передач.





Фото: Официальная группа «Вконтакте» брестского «Динамо»