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Нехайчик подписал новый контракт с брестским «Динамо»

21.01.2019 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Павел Нехайчик заключил новый контракт с брестским «Динамо». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года. 

Напомним, что Нехайчик является капитаном брестчан. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и забил  6 мячей. Всего на счету футболиста 48 матчей во всех турнирах за «Динамо», в которых Нехайчик отличился 10 раз и сделал 18 голевых передач.

Нехайчик подписал новый контракт с брестским «Динамо»

Фото: Официальная группа «Вконтакте» брестского «Динамо»

 
 
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Полузащитник Павел Нехайчик заключил новый контракт с брестским «Динамо».
 
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