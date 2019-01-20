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Фатаи и Роша хотят расторгнуть контракты с минским «Динамо»

21.01.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Прессбола», нигериец Кехинде Фатаи и португалец Луиш Роша склоняются к расторжению контрактов с минским «Динамо», еще не решившим вопросы по новому главному тренеру и новому владельцу клуба.

Роша в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» 5 встреч и забил 1 гол. Подробную статистику 32-летнего футболиста смотрите здесь.

Фатаи отыграл 9 матчей, в которых забил 5 голов. Подробную статистику 28-летнего форварда смотрите здесь.

 
 
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По информации «Прессбола», нигериец Кехинде Фатаи и португалец Луиш Роша склоняются к расторжению контрактов с минским «Динамо», еще не решившим вопросы по новому...
 
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