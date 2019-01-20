Фатаи и Роша хотят расторгнуть контракты с минским «Динамо»

По информации «Прессбола» , нигериец Кехинде Фатаи и португалец Луиш Роша склоняются к расторжению контрактов с минским , еще не решившим вопросы по новому главному тренеру и новому владельцу клуба.

Роша в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» 5 встреч и забил 1 гол. Подробную статистику 32-летнего футболиста смотрите здесь.

Фатаи отыграл 9 матчей, в которых забил 5 голов. Подробную статистику 28-летнего форварда смотрите здесь.