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Фатаи и Роша хотят расторгнуть контракты с минским «Динамо»
21.01.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации
Роша в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» 5 встреч и забил 1 гол. Подробную статистику 32-летнего футболиста смотрите
Фатаи отыграл 9 матчей, в которых забил 5 голов. Подробную статистику 28-летнего форварда смотрите
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По информации «Прессбола», нигериец Кехинде Фатаи и португалец Луиш Роша склоняются к расторжению контрактов с минским «Динамо», еще не решившим вопросы по новому...
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