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Колячонок занимает 22-е место в новом преддрафтовом рейтинге НХЛ
21.01.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало свежий рейтинг хоккеистов, сообщает
Белорусский защитник «Флинта» Владислав Колячонок занял 22-е место (1-й раунд) по Северной Америке. Добавим, что летом Колячонок подписал пробный контракт минским «Динамо», но затем решил уехать за океан.
Форвард «Принц Альберт» Алексей Протас расположился на 77-м месте (3-й раунд). Форвард «Эдмонтона» Владимир Алистров занял 151-е место (5-й раунд).
Напомним, драфт НХЛ-2019 пройдет 21-22 июня. Белорусы в первом раунде выбирались трижды: Руслан Салей (№9), Константин Кольцов (№18) и Андрей Костицын (№10).
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало свежий рейтинг хоккеистов, сообщает «БХ».
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