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Денис Поляков: «В БАТЭ был в тройке лидеров по FIFA, потому что у нас там был один парень, который играл прямо ногами на джойстике»
21.01.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Денис Поляков рассказал YouTube-каналу «Урала» о своих геймерских предпочтениях.
«Играю в FIFA 19, Battlefield 1. Стараюсь, что новое выходит, посмотреть, если понравилось по обзору, то возьму. С утра не играю, конечно... Утром тренировка, устаешь. В БАТЭ был в тройке лидеров по FIFA, потому что у нас там был один парень, который играл прямо ногами на джойстике. Он очень хорошо играет», – сказал Поляков.
Напомним, что Поляков перешел в «Урал» в конце декабря.
Подробную статистику 27-летнего футболиста можно посмотреть
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Денис Поляков: «В БАТЭ был в тройке лидеров по FIFA, потому что у нас там был один парень, который играл прямо ногами на джойстике»
Защитник Денис Поляков рассказал YouTube-каналу «Урала» о своих геймерских предпочтениях.
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