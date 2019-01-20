Денис Поляков: «В БАТЭ был в тройке лидеров по FIFA, потому что у нас там был один парень, который играл прямо ногами на джойстике»

Защитник Денис Поляков рассказал YouTube-каналу «Урала» о своих геймерских предпочтениях.

«Играю в FIFA 19, Battlefield 1. Стараюсь, что новое выходит, посмотреть, если понравилось по обзору, то возьму. С утра не играю, конечно... Утром тренировка, устаешь. В БАТЭ был в тройке лидеров по FIFA, потому что у нас там был один парень, который играл прямо ногами на джойстике. Он очень хорошо играет», – сказал Поляков.

Напомним, что Поляков перешел в «Урал» в конце декабря.