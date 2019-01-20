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Анатолий Карпов: «История и связь белорусского и русского народов никем под сомнения не ставится»

21.01.2019 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился мнением о напряженности между Россией и Беларусью.

«Я думаю, что надо поддерживать постоянные контакты и не ждать, когда уже проблема разрастется и дойдет до такого уровня. Если находиться в постоянном контакте и работе, то, наверное, в рабочем порядке это может решаться.

Что касается истории и связей белорусского народа и российских народов, то она никем под сомнения не ставится. Россия и Беларусь и во времена царской России были рядом. И в Советском союзе понятно, но и сейчас, когда мы живем в разных государствах, все равно интересы России и Беларуси достаточно близки», – сказал Карпов.

 
 
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился мнением о напряженности между Россией и Беларусью.
 
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