Анатолий Карпов: «История и связь белорусского и русского народов никем под сомнения не ставится»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился мнением о напряженности между Россией и Беларусью.

«Я думаю, что надо поддерживать постоянные контакты и не ждать, когда уже проблема разрастется и дойдет до такого уровня. Если находиться в постоянном контакте и работе, то, наверное, в рабочем порядке это может решаться.

Что касается истории и связей белорусского народа и российских народов, то она никем под сомнения не ставится. Россия и Беларусь и во времена царской России были рядом. И в Советском союзе понятно, но и сейчас, когда мы живем в разных государствах, все равно интересы России и Беларуси достаточно близки», – сказал Карпов.