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Факелоносцы эстафеты огня II Европейских игр пронесут «Пламя мира» по местам своей малой родины

22.01.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Известные факелоносцы эстафеты огня II Европейских игр пронесут «Пламя мира» по местам своей малой родины.

Факелоносцы эстафеты огня II Европейских игр пронесут «Пламя мира» по местам своей малой родины
Факелоносцами выступят 450 человек. По словам организаторов, это будут спортсмены, известные представители культуры, науки, искусства, общественные деятели и другие.

«Мы постарались соединить пути известных факелоносцев с их малой родиной. Чтобы у них была возможность посетить места, где они родились, а люди, которые придут на мероприятие, смогли увидеть и пообщаться со своими знаменитыми земляками», — сообщил начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр Сергей Хомич на заседании рабочей группы по подготовке и проведению на территории Гомельской области эстафеты огня II Европейских игр. До начала эстафеты «Пламя мира», которая станет предвестником II Европейских игр в Беларуси, осталось 100 дней. «Европейские игры — мультиспортивные соревнования — само по себе уникальное событие для Беларуси. Предвещающая их эстафета «Пламя мира» станет своеобразным марафоном по знаковым местам и достопримечательностям каждого региона», — подчеркнул Сергей Хомич.

В настоящее время в рабочем порядке обсуждаются маршруты эстафеты огня, включающие населенные пункты, предприятия и достопримечательности всех регионов. Предполагается, что в Гомельской области марафон пройдет по знаковым местам Гомеля, Мозырского, Жлобинского и Житковичкого районов. В частности, факелоносцы посетят флагман отечественного комбайностроения ОАО «Гомсельмаш», побывают на одном из ведущих производителей кондитерских изделий страны — фабрике «Спартак», смогут увидеть красоту «жемчужины» региона — парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Шестидневный марафон по юго-восточному региону страны обещает быть ярким и насыщенным.

 

Старт эстафеты намечен на 3 мая в Риме, где будет зажжено пламя II Европейских игр. По Беларуси оно будет путешествовать в течение 50 дней. Свой путь по республике «Пламя мира» начнет в Бресте 12 мая. Далее факел пронесут более чем по 60 населенным пунктам во всех регионах страны. В каждой области будет продуман шестидневный маршрут. Финиширует эстафета вынесением пламени на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня в Минске на стадионе «Динамо».

По информации БелТА.

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