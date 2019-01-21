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Факелоносцы эстафеты огня II Европейских игр пронесут «Пламя мира» по местам своей малой родины
22.01.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
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Известные факелоносцы эстафеты огня II Европейских игр пронесут «Пламя мира» по местам своей малой родины.
В настоящее время в рабочем порядке обсуждаются маршруты эстафеты огня, включающие населенные пункты, предприятия и достопримечательности всех регионов. Предполагается, что в Гомельской области марафон пройдет по знаковым местам Гомеля, Мозырского, Жлобинского и Житковичкого районов. В частности, факелоносцы посетят флагман отечественного комбайностроения ОАО «Гомсельмаш», побывают на одном из ведущих производителей кондитерских изделий страны — фабрике «Спартак», смогут увидеть красоту «жемчужины» региона — парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Шестидневный марафон по юго-восточному региону страны обещает быть ярким и насыщенным.
Старт эстафеты намечен на 3 мая в Риме, где будет зажжено пламя II Европейских игр. По Беларуси оно будет путешествовать в течение 50 дней. Свой путь по республике «Пламя мира» начнет в Бресте 12 мая. Далее факел пронесут более чем по 60 населенным пунктам во всех регионах страны. В каждой области будет продуман шестидневный маршрут. Финиширует эстафета вынесением пламени на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня в Минске на стадионе «Динамо».
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