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Бельерин выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена
22.01.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
У 23-летнего испанца диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Бельерин получил травму в субботнем матче АПЛ с «Челси» (2:0).
Срок восстановления защитника станет известен в ближайшие дни, после дополнительного обследования. Как правило, после таких повреждений игрок выбывает из строя минимум на полгода.
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин в текущем сезоне больше не выйдет на поле.
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