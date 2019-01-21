ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бельерин выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена

22.01.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин в текущем сезоне больше не выйдет на поле.

У 23-летнего испанца диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Бельерин получил травму в субботнем матче АПЛ с «Челси» (2:0).

Срок восстановления защитника станет известен в ближайшие дни, после дополнительного обследования. Как правило, после таких повреждений игрок выбывает из строя минимум на полгода.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин в текущем сезоне больше не выйдет на поле.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Витебск» хотел за трансфер Печенина более 300 тыс долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика