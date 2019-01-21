Бельерин выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена

Защитник Эктор Бельерин в текущем сезоне больше не выйдет на поле.

У 23-летнего испанца диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Бельерин получил травму в субботнем матче АПЛ с «Челси» (2:0).

Срок восстановления защитника станет известен в ближайшие дни, после дополнительного обследования. Как правило, после таких повреждений игрок выбывает из строя минимум на полгода.