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БАТЭ ввел SMS-верификацию через номер телефона при регистрации на клубном форуме
22.01.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ сообщил, что на новой версии официального интернет-форума клуба введена SMS-верификация через номер телефона.
«Логины и пароли продолжают действовать в прежнем виде, однако теперь для входа потребуется сделать sms-верификацию по номеру телефона.
Процедура единократна и проста: после введения логина и пароля Вас перебросит на страницу, где необходимо указать номер своего мобильного телефона в международном формате (например, для абонентов мобильных сетей, зарегистрированных на территории Беларуси, – с +375 ХХ). На этот номер вскоре придет sms с кодом, который и позволит зарегистрироваться и попасть на сам форум в качестве полноправного участника.
SMS-верификация обязательна как для тех, кто находится на территории Беларуси, так и для зарубежных пользователей форума», – говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что В Беларуси
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БАТЭ сообщил, что на новой версии официального интернет-форума клуба введена SMS-верификация через номер телефона.
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