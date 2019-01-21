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БАТЭ ввел SMS-верификацию через номер телефона при регистрации на клубном форуме

22.01.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ сообщил, что на новой версии официального интернет-форума клуба введена SMS-верификация через номер телефона.

«Логины и пароли продолжают действовать в прежнем виде, однако теперь для входа потребуется сделать sms-верификацию по номеру телефона.

Процедура единократна и проста: после введения логина и пароля Вас перебросит на страницу, где необходимо указать номер своего мобильного телефона в международном формате (например, для абонентов мобильных сетей, зарегистрированных на территории Беларуси, – с +375 ХХ). На этот номер вскоре придет sms с кодом, который и позволит зарегистрироваться и попасть на сам форум в качестве полноправного участника.

SMS-верификация обязательна как для тех, кто находится на территории Беларуси, так и для зарубежных пользователей форума», – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

Ранее сообщалось, что В Беларуси утвердили порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах.

Игорь Шуневич – об идентификации пользователей в интернете: «На мой взгляд, это будет дисциплинировать медиасообщество, пользователей интернета»

 
 
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БАТЭ сообщил, что на новой версии официального интернет-форума клуба введена SMS-верификация через номер телефона.
 
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