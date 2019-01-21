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Российский полузащитник Макаров перешел в «Ислочь»

22.01.2019 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Сергей Макаров перешел в «Ислочь».

22-летний игрок полгода был без клуба.

Последнее место выступление – СКА-Хабаровск.

Напомним, что футболист выступал за «Минск» в 2016-2017 гг.

Макаров является чемпионом Европы среди юношей до 17 лет в составе сборной команды России.

Сам полузащитник о своем трансфере рассказал так:

«Со мной лично связался главный тренер, мне это было очень приятно. Переговоры длились где-то час-два, и я согласился. Мне нужно набрать кондиции, потому что полгода вне футбола – это серьезный срок. «Ислочь» – серьезная команда по составу и по перспективам, но все будет зависеть от нас», – цитирует Макарова пресс-служба команды.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Российский полузащитник Макаров перешел в «Ислочь»

Фото: Официальная группа «Ислочи» «Вконтакте»

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник Сергей Макаров перешел в «Ислочь».
 
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