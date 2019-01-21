Надаль четвертым в истории 30 раз вышел в полуфинал «Шлема»

Вторая ракетка мира испанец на Australian Open обыграл Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал. Для испанца это будет шестой полуфинал в Австралии и 30-й – на турнирах «Большого шлема» вообще.

До него в Открытой эре так часто в четверку лучших так часто выходили только Джимми Коннорс (31), Новак Джокович (33, завтра может сделать 34) и (43).

За выход в 25-й финал испанец сыграет с 20-летним Стефаносом Циципасом.