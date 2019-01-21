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Надаль четвертым в истории 30 раз вышел в полуфинал «Шлема»

22.01.2019 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на Australian Open обыграл Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал. Для испанца это будет шестой полуфинал в Австралии и 30-й – на турнирах «Большого шлема» вообще.

До него в Открытой эре так часто в четверку лучших так часто выходили только Джимми Коннорс (31), Новак Джокович (33, завтра может сделать 34) и Роджер Федерер (43).

За выход в 25-й финал испанец сыграет с 20-летним Стефаносом Циципасом.

 
 
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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на Australian Open обыграл Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал.
 
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