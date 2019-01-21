|
Надаль четвертым в истории 30 раз вышел в полуфинал «Шлема»
22.01.2019 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вторая ракетка мира испанец
До него в Открытой эре так часто в четверку лучших так часто выходили только Джимми Коннорс (31), Новак Джокович (33, завтра может сделать 34) и
За выход в 25-й финал испанец сыграет с 20-летним Стефаносом Циципасом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на Australian Open обыграл Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)