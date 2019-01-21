Савилов о помощи «Гомелю» и «Динамо» Молодечно: «Мы можем помочь, только создавая озабоченность»

Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, как федерация может помочь испытывающим серьезные финансовые проблемы «Гомелю» и «Динамо» Молодечно.

«Как федерация хоккея может в этом плане помочь? То есть, мы можем помочь, только создавая озабоченность, что мы и делаем. Мы постоянно держим руку на пульсе, но, скажем, заплатить Молодечно за Миноблисполком не в состоянии. Это не наше целевое расходование средств», – сказал Савилов в эфире передачи «Арена» на «Беларусь 1» .

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