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Чемпионат Беларуси 37-й в рейтинге IFFHS. Ниже лиги Норвегии, Швеции, Китая и Польши.
22.01.2019 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
IHHFS
Лидирует Ла Лига, на втором месте расположилась АПЛ. Замкнул тройку чемпионат Бразилии.
Чемпионат Беларуси 37-й. Ниже нашего первенства IHHFS оценила лиги Норвегии (38), Казахстана (40), Швеции (42), Словакии (43), Китая (44), Польши (56), Венгрии (59).
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IHHFS опубликовала ежегодный рейтинг национальных чемпионатов.
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