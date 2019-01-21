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Экс-полузащитник «Днепра» Курбанов на просмотре в «Шахтере»

22.01.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям Tribuna.com, туркменский полузащитник Мердан Курбанов проходит просмотр в «Шахтере».

В сезоне-2017 27-летний полузащитник уже выступал в чемпионате Беларуси за «Днепр». В 13 матчах он забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

В 2018-м году Курбанов выступал за туркменский «Ахал». В 6 матчах Кубка КФК (аналог Лиги Европы) полузащитник не отметился результативными действиями.

 
 
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По сведениям Tribuna.com, туркменский полузащитник Мердан Курбанов проходит просмотр в «Шахтере».
 
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