 Лукашевич и Николаевич подписали трехлетние контракты с «Торпедо-БелАЗ»

Экс-игроки «Минска» Илья Лукашевич и Никита Николаевич пополнили состав «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт жодинцев .

Оба футболиста заключили соглашения на три года.

В минувшем сезоне Лукашевич сыграл 22 матча в высшей лиге, заработал 7 желтых и 1 красную карточку. В среднем 20-летний защитник проводил на поле 81 минуту.

На счету Николаевича 2 гола и 3 результативных паса в 25 матчах высшей лиги. В среднем 21-летний полузащитник играл по 46 минут.

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«Торпедо-БелАЗ» интересовалось еще двумя молодыми игроками «Минска»: полузащитником Иваном Бахаром и нападающим Евгением Шевченко. Последний уже продлил контракт с «горожанами».

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Фото: «Торпедо-БелАЗ»