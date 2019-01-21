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Лукашевич и Николаевич подписали трехлетние контракты с «Торпедо-БелАЗ»
22.01.2019 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игроки «Минска» Илья Лукашевич и Никита Николаевич пополнили состав «Торпедо-БелАЗ», сообщает
Оба футболиста заключили соглашения на три года.
В минувшем сезоне Лукашевич
На
«Торпедо-БелАЗ»
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Экс-игроки «Минска» Илья Лукашевич и Никита Николаевич пополнили состав «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт жодинцев.
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