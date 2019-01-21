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Лукашевич и Николаевич подписали трехлетние контракты с «Торпедо-БелАЗ»

22.01.2019 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игроки «Минска» Илья Лукашевич и Никита Николаевич пополнили состав «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт жодинцев

Оба футболиста заключили соглашения на три года. 

В минувшем сезоне Лукашевич сыграл 22 матча в высшей лиге, заработал 7 желтых и 1 красную карточку. В среднем 20-летний защитник проводил на поле 81 минуту. 

На счету Николаевича 2 гола и 3 результативных паса в 25 матчах высшей лиги. В среднем 21-летний полузащитник играл по 46 минут.  

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«Торпедо-БелАЗ» интересовалось еще двумя молодыми игроками «Минска»: полузащитником Иваном Бахаром и нападающим Евгением Шевченко. Последний уже продлил контракт с «горожанами».

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 Лукашевич и Николаевич подписали трехлетние контракты с «Торпедо-БелАЗ»

Фото: «Торпедо-БелАЗ»

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-игроки «Минска» Илья Лукашевич и Никита Николаевич пополнили состав «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт жодинцев.
 
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