Директор «Руха» Присяжнюк о высшей лиге: «Не будем загадывать»

Директор «Руха» Сергей Присяжнюк в интервью «Спорт-кадру» рассказал о целях команды на сезон.

– Мы все равно стараемся, чтобы играли воспитанники Бреста и области. Но все равно должны быть опытные ребята. Это все-таки первая лига, а не вторая. Если вторую мы плюс-минус вытянули молодежью, здесь надо подходить по-серьезному.

Задача остается той же: воспитывать молодежь и побеждать в каждом матче. Это вся задача. Быть повыше в турнирной таблице.

– «Повыше» – это пробиться в высшую лигу?

– Не будем загадывать, – сказал Присяжнюк в интервью «Спорт-кадру».