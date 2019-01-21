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Директор «Руха» Присяжнюк о высшей лиге: «Не будем загадывать»
22.01.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Руха» Сергей Присяжнюк в интервью «Спорт-кадру» рассказал о целях команды на сезон.
– Мы все равно стараемся, чтобы играли воспитанники Бреста и области. Но все равно должны быть опытные ребята. Это все-таки первая лига, а не вторая. Если вторую мы плюс-минус вытянули молодежью, здесь надо подходить по-серьезному.
Задача остается той же: воспитывать молодежь и побеждать в каждом матче. Это вся задача. Быть повыше в турнирной таблице.
– «Повыше» – это пробиться в высшую лигу?
– Не будем загадывать, – сказал Присяжнюк в интервью
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Директор «Руха» Сергей Присяжнюк в интервью «Спорт-кадру» рассказал о целях команды на сезон.
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