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Криштиану Роналду за неуплату налогов приговорен к 23 месяцам заключения условно и оштрафован более чем на 19 млн евро

22.01.2019 19:54 — Новости Спорта | БелТА  
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Мадрида приговорил нападающего сборной Португалии и футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов к 23 месяцам заключения условно и штрафу в размере более чем 19 млн евро, сообщает ТАСС.

Футболисту были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год, сумма оценивается в 5,7 млн евро. В это время он выступал за мадридский "Реал".

Спортсмен признал свою вину в четырех налоговых преступлениях и заключил сделку с правосудием: он заплатит 18,8 млн евро и дополнительный штраф в размере 375 тыс. евро. Он также был приговорен к 23 месяцам заключения. Учитывая, что у футболиста отсутствует судимость, а срок не превышает два года, в тюрьму он не попадет.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

10 июля 2018 года он перешел в "Ювентус", сумма трансфера составила 100 млн евро. В составе туринского клуба португалец провел 20 матчей в текущем сезоне, забив 11 мячей и отдав восемь голевых передач.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Мадрида приговорил нападающего сборной Португалии и футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов к 23...
 
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