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Александр Лухвич: «После Нового года встретились со Шлойдо – он объявил, что они меняют вектор и хотят поменять тренера»

22.01.2019 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Минска» Александр Лухвич рассказал, что для него отставка стала неожиданностью. 

«Удивление и где-то шок. До Нового года ходили слухи. Я разговаривал с руководством – они сказали: «Ждем, будет ли объединение с минским «Динамо». Тогда и решим, как дальше работать». После Нового года встретились со Шлойдо – он объявил, что они меняют вектор и хотят поменять тренера. Какой вектор, не знаю. Мне он ничего конкретно не объяснил. Сказал: так решило руководство. 

Догадываюсь, зачем это сделано, кто стоит за этим, какие задачи, но не буду распространяться», – сказал Лухвич в интервью «Беларусь 5»

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный тренер «Минска» Александр Лухвич рассказал, что для него отставка стала неожиданностью.
 
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