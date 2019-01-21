Александр Лухвич: «После Нового года встретились со Шлойдо – он объявил, что они меняют вектор и хотят поменять тренера»

Бывший главный тренер «Минска» Александр Лухвич рассказал, что для него отставка стала неожиданностью.

«Удивление и где-то шок. До Нового года ходили слухи. Я разговаривал с руководством – они сказали: «Ждем, будет ли объединение с минским «Динамо». Тогда и решим, как дальше работать». После Нового года встретились со Шлойдо – он объявил, что они меняют вектор и хотят поменять тренера. Какой вектор, не знаю. Мне он ничего конкретно не объяснил. Сказал: так решило руководство.

Догадываюсь, зачем это сделано, кто стоит за этим, какие задачи, но не буду распространяться», – сказал Лухвич в интервью «Беларусь 5» .