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Кубок развития. Беларусь проиграла Финляндии

22.01.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 В матче второго тура группового этапа Кубка развития Беларусь минимально уступила Финляндии. 

Кубок развития-2019 (U-17)

Группа A

Второй тур

Минск

Футбольный манеж

Финляндия – Беларусь – 1:0 (1:0, 0:0)

22 января, 18.20

Голы: 1:0 – Cкиття (6). 

Финляндия: Ниемеля, Миеттинен, Коски, Кило, Анини (Лехтиранта, 69), Вяянянен (к), Риссанен (Лайне, 56), Скиття, Ринтамяки (Пелтола, 79), Форсс, Катайамяки (Мархиев, 56).

Запасные: Рииконен, Кести, Мякинен, Уссхер, Айттокоски, Мёммё, Пиетола.

Беларусь: Малашицкий, Шалашников (к), Киркицкий (Сычев, 41), Ровда, Ломако (Забелин, 54), Адамчик (Макаренко, 62), Жук, Ложкин (Ковалевич, 62), Лисакович, Луцкий (Калинин, 62), Плют (Шестюк, 54).

Запасные: Казакевич, Якушевич, Рум, Лицкевич, Никопоренок, Вощинин. 

Предупреждения: Шалашников, 54; Лисакович, 66.

Удаление: Жук, 73.

 

Видео: АБФФ

 
Теги: Минск
 
 
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В матче второго тура группового этапа Кубка развития Беларусь минимально уступила Финляндии.
 
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