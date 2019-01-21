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Кубок развития. Беларусь проиграла Финляндии
22.01.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче второго тура группового этапа Кубка развития Беларусь минимально уступила Финляндии.
Кубок развития-2019 (U-17)
Группа A
Второй тур
Минск
Футбольный манеж
Финляндия – Беларусь – 1:0 (1:0, 0:0)
22 января, 18.20
Голы: 1:0 – Cкиття (6).
Финляндия: Ниемеля, Миеттинен, Коски, Кило, Анини (Лехтиранта, 69), Вяянянен (к), Риссанен (Лайне, 56), Скиття, Ринтамяки (Пелтола, 79), Форсс, Катайамяки (Мархиев, 56).
Запасные: Рииконен, Кести, Мякинен, Уссхер, Айттокоски, Мёммё, Пиетола.
Беларусь: Малашицкий, Шалашников (к), Киркицкий (Сычев, 41), Ровда, Ломако (Забелин, 54), Адамчик (Макаренко, 62), Жук, Ложкин (Ковалевич, 62), Лисакович, Луцкий (Калинин, 62), Плют (Шестюк, 54).
Запасные: Казакевич, Якушевич, Рум, Лицкевич, Никопоренок, Вощинин.
Предупреждения: Шалашников, 54; Лисакович, 66.
Удаление: Жук, 73.
Видео:
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В матче второго тура группового этапа Кубка развития Беларусь минимально уступила Финляндии.
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