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Поиски самолета, на котором летел Сала, приостановлены. Они возобновятся завтра с рассветом
22.01.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Поиски самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, приостановлены из-за захода солнца, сообщает отделение полиции острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией – прим. Tribuna.com).
Поисковая операция возобновиться завтра с рассветом.
Сегодня самолет, на котором летел Сала,
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Поиски самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, приостановлены из-за захода солнца, сообщает отделение полиции острова Гернси (находится в...
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