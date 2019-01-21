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Поиски самолета, на котором летел Сала, приостановлены. Они возобновятся завтра с рассветом

22.01.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Поиски самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, приостановлены из-за захода солнца, сообщает отделение полиции острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией – прим. Tribuna.com).

Поисковая операция возобновиться завтра с рассветом. 

Сегодня самолет, на котором летел Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем.

Самолет с Салой запрашивал экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше

Глава поисковой группы самолета Салы: «Я исключаю, что кто-то мог выжить»

Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ

 
 
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Поиски самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, приостановлены из-за захода солнца, сообщает отделение полиции острова Гернси (находится в...
 
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