Поиски самолета, на котором летел Сала, приостановлены. Они возобновятся завтра с рассветом

Поиски самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, приостановлены из-за захода солнца, сообщает отделение полиции острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией – прим. Tribuna.com).

Поисковая операция возобновиться завтра с рассветом.

Сегодня самолет, на котором летел Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем.

Самолет с Салой запрашивал экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше

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Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ