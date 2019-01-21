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Никита Букаткин: «Рух» ставит серьезные цели – борьба за выход в высшую лигу. Хочется побороться за «малое» чемпионство»
22.01.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Руха»
«С учетом того, что в этом году мне исполняется 31, можно говорить, что закат [карьеры]. C другой стороны, считаю, нужно играть, пока позволяет здоровье. Самое главное, что я продолжаю играть, занимаюсь своим любимым делом, и это доставляет мне удовольствие.
Не знаю, чем привлекло. Наверное, то, что команда ставит серьезные цели – борьба за выход в высшую лигу. Хочется поучаствовать и побороться, можно сказать, за «малое» чемпионство.
У нас не такие зарплаты, как в Европе, мире, где пять, шесть, семь нулей. Если перешел, значит, по условиям меня все устраивает. У меня не тот уровень, что надо диктовать какие-то условия и гоняться за деньгами. Это не на первом месте. Самое главное, что команда ставит серьезные цели. Это больше всего подкупило», – сказал Букаткин в интервью
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Никита Букаткин: «Рух» ставит серьезные цели – борьба за выход в высшую лигу. Хочется побороться за «малое» чемпионство»
Полузащитник «Руха» Никита Букаткин рассказал, почему согласился на переход в команду.
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