Никита Букаткин: «Рух» ставит серьезные цели – борьба за выход в высшую лигу. Хочется побороться за «малое» чемпионство»

Полузащитник «Руха» рассказал, почему согласился на переход в команду.

«С учетом того, что в этом году мне исполняется 31, можно говорить, что закат [карьеры]. C другой стороны, считаю, нужно играть, пока позволяет здоровье. Самое главное, что я продолжаю играть, занимаюсь своим любимым делом, и это доставляет мне удовольствие.

Не знаю, чем привлекло. Наверное, то, что команда ставит серьезные цели – борьба за выход в высшую лигу. Хочется поучаствовать и побороться, можно сказать, за «малое» чемпионство.