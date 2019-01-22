Егор Семенов: «Когда с деньгами в «Крумкачах» наступила жопа, Шунто сказал: «Вас обманывают люди, которые обманули меня, а не я напрямую»

Полузащитник Егор Семенов в разговоре с Тарасом Щирым сравнил «Луч» и «Крумкачы».

– «Луч» и – между ними радикальная разница?

– Как я понимаю, разница в том, что при выходе «Луча» в высшую лигу появился человек, который согласился вкладывать в клуб. Такого ответственного за все человека в «Крумкачах» не увидел. Были партнеры, которые появились, когда наступила волна хайпа. Вот тогда деньги платились вовремя. Но гарантий никогда не давали. Был лишь Денис, у которого у самого не было подушки безопасности. Были лишь обещания, которые ему давали партнеры, а он – нам. И когда с деньгами наступила жопа, он сказал: «Вас обманывают люди, которые обманули меня, а не я напрямую». И нам было непонятно, кто по итогу виноват. Деньги не платили весь первый круг. Можно сказать, что жена кормила – Наташа врачом работала до декрета. Ну а в августе 2017-го я перешел в «Луч», и в следующем месяце уже получил первую зарплату.

Учредитель «Луча» – Владимир Николаевич Тельпук. Он и является гарантом в финансовых вопросах. Узнали про него в начале сезона, а потом он как-то приехал к нам на тренировку. Произвел впечатление серьезного человека. Никогда в нашу работу не вмешивался и наблюдал за всем со стороны. После матча со «Смолевичами» зашел в раздевалку и поблагодарил команду за то, что сохранили место в высшей лиге, – сказал Семенов.