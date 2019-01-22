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Александр Лухвич: «Мы, старшее поколение, как-то заводимся. А эти памяркоўныя. Проиграли – и проиграли»

22.01.2019 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Александр Лухвич считает, что молодым футболистам зачастую не хватает мотивации. 

«Да, я согласен, молодежи где-то не хватает спортивной злости. Была молодая футбольная команда. Смотрю: один особо не убивается, второй не убивается на тренировках. Играют – и играют, тренируются – и тренируются. А у одного мальчика отец – крупный бизнесмен. Как-то собрал и говорю: «Ребята, у него папа – директор банка. Вы-то что будете делать? Что, у вас родители олигархи? У вас есть большой шанс через футбол пробиться на вершину. Заработать имя, славу, деньги, наконец». Приходилось вести такие разговоры.

Я и другие ребята моего поколения играем, допустим, какую-то пулю. И мы, старшее поколение, как-то заводимся. А эти памяркоўныя. Проиграли – и проиграли. И пошли. Я вспоминаю себя в детстве: проиграл в хоккей или футбол – чуть ли не на кулаках начинал драться. А тут проиграл – ну и хорошо. Выиграл – ну слава тебе, господи. Я не знаю, в чем проблема. Может, в поколении. А может, потому что мы слаще морковки ничего не ели, поэтому были какие-то злые, с амбициями и желанием что-то доказать», – рассказал Лухвич в эфире «Беларусь 5»

 
 
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Белорусский тренер Александр Лухвич считает, что молодым футболистам зачастую не хватает мотивации.
 
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