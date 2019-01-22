Андрей Сидоренко: «Поставили задачу выиграть третий период и выполнили ее»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал, что не получилось у его команды в матче со СКА (1:5).

«Поздравляю коллегу с победой. Мы провалили начало матча, пропустили очень быстрые шайбы. Неуверенность подкосила команду. В то же время имели отличные моменты, чтобы забить и вернуться в игру. Работали до конца, старались держать темп. Поставили задачу выиграть третий период и выполнили ее», – приводит слова Сидоренко пресс-служба «Динамо» .