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Белорусским компаниям не заплатили 1,2 млн. долларов за строительство баз к ЧМ-2018

22.01.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Солигорский «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» и Гомельский домостроительный комбинат подали иск по отношению к российской компании «ТП ХОНКО», сообщает zautra.by.

Белорусские организации строили калужские тренировочные базы «Спутник» и «Орбита» к ЧМ-2018 и работали на подряде у «ТП ХОНКО». 

Солигорский трест пытается истребовать в Арбитражном суде Калужской области с «ТП ХОНКО» задолженность в сумме 62 710 847 российских рублей, гомельчане в Арбитражном суде Москвы по двум искам 9 789 116 и 7 472 918 российских рублей. Всего в итоге белорусам задолжали 79 972 881 российский рубль или свыше 1,2 млн долларов.

Судебная тяжба для «Стройтрест №3» тянется с ноября 2018 года, для Гомельского ДСК – одна с сентября, другая – с декабря того же года. Разбирательство «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» против «ТП ХОНКО» назначено на 25 января. Один из исков гомельского предприятия против этой же компании будет рассматриваться 4 февраля, второй – 20 февраля 2019 года.

«ТП ХОНКО» выступает также ответчиком по искам нескольких российских компаний.

 «РИА Новости» сообщило, что правительство Калужской области полностью рассчиталось с генподрядчиком. Однако такая формулировка не означает, что «ТП ХОНКО»  заплатила белорусам. 

Солигорская компания уверяет, что «ТП ХОНКО» не раз уклонялась от подписания справок о выполнении работ. При этом заказчик принял и подписал акты выполненных работ, а 29 декабря 2017 года выдал разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. 

К этому времени юристы стройтреста уже подали исковое заявление на российского партнера. Солигорский трест попытался наложить арест на денежные средства и имущество ответчика и заказчика в лице УКС Калужской области. Однако Арбитражный суд Калужской области отказал в удовлетворении этого заявления.

На базе «Спутник» базировалась и тренировалась сборная Сенегала, а «Орбита» была резервной ареной. 

 
 
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Солигорский «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» и Гомельский домостроительный комбинат подали иск по отношению к российской компании «ТП ХОНКО»,...
 
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