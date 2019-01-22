ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семак о словах Кокорина про баранов: «Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения, которое нагнетается»

23.01.2019 02:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал заявление нападающего Александра Кокорина.

Футболист в одном из писем из СИЗО сравнил мнение людей со стадом баранов. 

«Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.

Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.

Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно», – сказал Семак. 

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал заявление нападающего Александра Кокорина.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Глеб о позднем выходе из отпуска: «Тренерский штаб решил дать ребятам полноценно отдохнуть, не форсировать. На мой взгляд, это правильно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика