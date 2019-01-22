Глеб о позднем выходе из отпуска: «Тренерский штаб решил дать ребятам полноценно отдохнуть, не форсировать. На мой взгляд, это правильно»
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«Этого достаточно. Тренерский штаб не стал форсировать. Все-таки из-за еврокубка сезон у
затянулся, поэтому ребята «наелись», устали и физически, и психологически. Поэтому тренерский штаб решил дать ребятам полноценно отдохнуть, не форсировать. На мой взгляд, это правильно. БАТЭ
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