Глеб о позднем выходе из отпуска: «Тренерский штаб решил дать ребятам полноценно отдохнуть, не форсировать. На мой взгляд, это правильно»

«Этого достаточно. Тренерский штаб не стал форсировать. Все-таки из-за еврокубка сезон у затянулся, поэтому ребята «наелись», устали и физически, и психологически. Поэтому тренерский штаб решил дать ребятам полноценно отдохнуть, не форсировать. На мой взгляд, это правильно.