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БАТЭ вошел в топ-100 клубов мира по версии IFFHS. Брестское «Динамо» выше «Шахтера»

23.01.2019 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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IHHFS опубликовала список 400 лучших клубов за 2018-й год. 

Лучшим клубом организация признала «Атлетико», второе место занял «Реал». Замкнул тройку «Ред Булл» из Зальцбурга.

Из белорусских клубов наиболее высокую позицию занял БАТЭ, который стал 86-м (в прошлом году 139-й). Минское «Динамо» опустилось со 185-й позиции на 217-ю. Брестское «Динамо» заняло 223-е место (411) и обошло «Шахтер», который расположился на 252-й строке (328). 

 
 
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