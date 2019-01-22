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БАТЭ вошел в топ-100 клубов мира по версии IFFHS. Брестское «Динамо» выше «Шахтера»
23.01.2019 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
IHHFS
Лучшим клубом организация признала «Атлетико», второе место занял «Реал». Замкнул тройку «Ред Булл» из Зальцбурга.
Из белорусских клубов наиболее высокую позицию занял
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IHHFS опубликовала список 400 лучших клубов за 2018-й год.
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