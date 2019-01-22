БАТЭ вошел в топ-100 клубов мира по версии IFFHS. Брестское «Динамо» выше «Шахтера»

IHHFS опубликовала список 400 лучших клубов за 2018-й год.

Лучшим клубом организация признала «Атлетико», второе место занял «Реал». Замкнул тройку «Ред Булл» из Зальцбурга.

Из белорусских клубов наиболее высокую позицию занял , который стал 86-м (в прошлом году 139-й). Минское опустилось со 185-й позиции на 217-ю. Брестское «Динамо» заняло 223-е место (411) и обошло , который расположился на 252-й строке (328).