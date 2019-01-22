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Александр Лухвич: «Наши ребята не дотягивают до уровня легионеров в России. Даже ведущие футболисты нынешней сборной играли не в топ-командах»

23.01.2019 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер Александр Лухвич поделился мнением об уровне белорусских футболистов. 

«Наши ребята не дотягивают до уровня легионеров в России. Там они довольно-таки хорошего уровня. Их покупают за 10-15 миллионов. Плюс там еще ограничения по легионерам. Я не думаю, что намного больше поедут. Даже ведущие футболисты нынешней сборной играли не в топ-командах. Там сумасшедшая конкуренция. Это было раньше и есть сейчас. [Важно,] как ты себя поставишь, как поведешь, как будешь отдаваться. Ну и фарт должен быть. Все зависит от тебя. Тебя там не ждут. Да, может, здесь, в Беларуси, ты хороший футболист – тебя приглашают в Россию. Но тебя приглашают, чтобы ты дал результат», – сказал Лухвич в интервью «Беларусь 5»

Лухвич семь лет играл в России за «Камаз», «Уралан» и московское «Торпедо». 

 

 
 
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