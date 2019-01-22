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Роналду после заседания суда по делу о неуплате налогов: «Все прекрасно»

23.01.2019 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал прошедшее в Мадриде заседание суда, на котором рассматривалось его дело о неуплате налогов. 

«Все прекрасно», – сказал Роналду, выходя из здания суда. 

Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 по 2014 год во время выступлений за «Реал». Сумма ущерба оценивается в 14,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболист пошел на сделку со следствием и согласился заплатить 18,8 миллиона евро штрафа. Также игрок будет приговорен к 23 месяцам тюремного заключения, приговор носит условный характер, поскольку срок не превышает двух лет, а правонарушение не связано с применением насилия.

 

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал прошедшее в Мадриде заседание суда, на котором рассматривалось его дело о неуплате налогов.
 
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