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Роналду после заседания суда по делу о неуплате налогов: «Все прекрасно»
23.01.2019 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
«Все прекрасно», – сказал Роналду, выходя из здания суда.
Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 по 2014 год во время выступлений за «Реал». Сумма ущерба оценивается в 14,7 миллиона евро.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал прошедшее в Мадриде заседание суда, на котором рассматривалось его дело о неуплате налогов.
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