Директор «Руха» Присяжнюк о юридических моментах: «Сейчас все на стадии переговоров»

Директор «Руха» Сергей Присяжнюк пока не знает, произойдет ли отделение клуба от брестского «Динамо».

«Сложный вопрос. На самом деле сейчас все на стадии. Не могу с точностью ответить на этот вопрос», – сказал Присяжнюк в интервью «Беларусь 5» .