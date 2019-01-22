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Директор «Руха» Присяжнюк о юридических моментах: «Сейчас все на стадии переговоров»
23.01.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Руха» Сергей Присяжнюк пока не знает, произойдет ли отделение клуба от брестского «Динамо».
«Сложный вопрос. На самом деле сейчас все на стадии. Не могу с точностью ответить на этот вопрос», – сказал Присяжнюк в интервью
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Директор «Руха» Сергей Присяжнюк пока не знает, произойдет ли отделение клуба от брестского «Динамо».
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