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Директор «Руха» Присяжнюк о юридических моментах: «Сейчас все на стадии переговоров»

23.01.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Руха» Сергей Присяжнюк пока не знает, произойдет ли отделение клуба от брестского «Динамо». 

«Сложный вопрос. На самом деле сейчас все на стадии. Не могу с точностью ответить на этот вопрос», – сказал Присяжнюк в интервью «Беларусь 5».

 
 
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Директор «Руха» Сергей Присяжнюк пока не знает, произойдет ли отделение клуба от брестского «Динамо».
 
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