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НХЛ. Овечкин повторил рекорд Курри по количеству хет-триков для игроков из Европы – 23
23.01.2019 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Вашингтона»
Он стал для российского нападающего 3-м в сезоне и 23-м в карьере в
На 9-м месте идет Сай Деннени (25 хет-триков).
Напомним, что рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (50), на втором месте Марио Лемье (40), на третьем – Майк Босси (39).
Со статистикой Овечкина в сезоне можно также ознакомиться
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ).
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