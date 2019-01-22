НХЛ. Овечкин повторил рекорд Курри по количеству хет-триков для игроков из Европы – 23

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ).

Он стал для российского нападающего 3-м в сезоне и 23-м в карьере в . Таким образом, форвард обошел Теему Селянне и разделил с 10-е место по количеству хет-триков в истории лиги и европейский рекорд.

На 9-м месте идет Сай Деннени (25 хет-триков).

Напомним, что рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (50), на втором месте Марио Лемье (40), на третьем – Майк Босси (39).

Со статистикой Овечкина в сезоне можно также ознакомиться здесь .