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Чухлей перешел в «Арарат»
23.01.2019 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Андрей Чухлей стал игроком «Арарата», сообщает
Минувший сезон Чухлей провел в «Днепре». За команду из Могилева 31-летний полузащитник сыграл 17 матчей, в которых
После 17 матчей «Арарат»
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Белорусский полузащитник Андрей Чухлей стал игроком «Арарата», сообщает пресс-служба армянского клуба.
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