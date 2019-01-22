Чухлей перешел в «Арарат»

Белорусский полузащитник Андрей Чухлей стал игроком «Арарата», сообщает пресс-служба армянского клуба.

Минувший сезон Чухлей провел в «Днепре». За команду из Могилева 31-летний полузащитник сыграл 17 матчей, в которых отметился двумя (1+1) результативными баллами.

После 17 матчей «Арарат» занимает восьмое, предпоследнее, место в чемпионате Армении, на одно очко опережая «Арцах», который имеет матч в запасе.