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Ралли-рейд "Дакар" в 2019 году был одним из самых сложных для участников - Вязович

23.01.2019 11:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Ралли-рейд "Дакар" в 2019 году был одним из самых сложных для участников - Вязович
Сергей Вязович

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли-рейд "Дакар" в 2019 году был одним из самых технически сложных для участников. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА руководитель и пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Вместе с тем один из самых престижных и трудных ралли-рейдов в автоспорте подтвердил надежность и качество белорусских МАЗов, отметил пилот. Белорусские гонщики вернулись в Минск после участия в соревнованиях и рассказали о сложности маршрута, предложенного организаторами, из-за которого многие известные команды, в том числе КамАЗ, не смогли финишировать в полном составе, повредив различные узлы автомобилей.

"Вместе с МАЗом все свои машины на финиш без потерь привел лишь Iveco. Всего менее 20 грузовиков закончили гонку. Марафон отнял очень много сил у гонщиков, изрядно потрепал технику. Прошедший "Дакар", несомненно, стал одним из самых сложных для людей и техники. Много аварий, много сложных участков для прохождения. Нас радует тот факт, что со всеми этими трудностями три белорусских экипажа, наши МАЗы справились. Это говорит о качестве и надежности белорусских автомобилей. Очень высокие песчаные дюны наши автомобили смогли преодолеть без серьезных проблем", - подчеркнул Сергей Вязович.

Руководитель команды заявил, что все остановки были связаны или с ошибками в пилотировании, или в эксплуатации машин.

Два белорусских экипажа "МАЗ-СПОРТавто" завершили ралли-рейд в первой десятке лучших. Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский стал восьмым. На 11-й строке итогового протокола завершил гонку Алексей Вишневский.

Первое место занял российский экипаж КамАЗа Эдуарда Николаева.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли-рейд "Дакар" в 2019 году был одним из самых технически сложных для участников. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА...
 
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