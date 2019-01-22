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Александр Лухвич о нарушениях сыном ПДД: «Илью задержали, машина арестована»
23.01.2019 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, в интернет
В ГУВД Мингорисполкома сообщили
В Минской ГАИ также заметили, что проводят проверку по линии Госавтоинспекции.
Сам отец нарушителя Александр Лухвич коротко пояснил, что в настоящее время Илья задержан. В данный момент отец находится в здании одного из столичных РУВД:
«Провел здесь уже два часа. Илью задержали. За что – пока не могу понять, причину не объяснили. Вероятно, из-за роликов в Instagram. Что именно ему вменяют, мне пока неизвестно. К сыну не пускают. Кроме того, арестовали Infiniti» (возможно, имеется в виду нахождение авто на штрафстоянке. – прим.) – сказал Лухвич.
Напомним, в комментариях к материалу Tribuna.com Александр Лухвич принес извинения за поведение сына на дороге за рулем.
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