Александр Лухвич о нарушениях сыном ПДД: «Илью задержали, машина арестована»

Как сообщалось ранее, в интернет попали видео многочисленных нарушений ПДД 19-летним нападающим Ильей Лухвичем, который является сыном известного в прошлом защитника сборной Беларуси Александра Лухвича.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили Onliner.by , что в данный момент в отношении названного гражданина проводится проверка.

В Минской ГАИ также заметили, что проводят проверку по линии Госавтоинспекции.

Сам отец нарушителя Александр Лухвич коротко пояснил, что в настоящее время Илья задержан. В данный момент отец находится в здании одного из столичных РУВД:

«Провел здесь уже два часа. Илью задержали. За что – пока не могу понять, причину не объяснили. Вероятно, из-за роликов в Instagram. Что именно ему вменяют, мне пока неизвестно. К сыну не пускают. Кроме того, арестовали Infiniti» (возможно, имеется в виду нахождение авто на штрафстоянке. – прим.) – сказал Лухвич.

Напомним, в комментариях к материалу Tribuna.com Александр Лухвич принес извинения за поведение сына на дороге за рулем.

«Моя вина, не доглядел». Лухвич извинился за сына, который творил дичь на минских дорогах. Респект!

Футболист-дублер гоняет по Минску на дорогой тачке, как безумный. И фиксирует «подвиги» у себя в Инстаграм