МИНИ-ФУТБОЛ: Поход «Медведей» на «Союз»

Прошедший тур в областном чемпионате по мини-футболу, который состоялся 19 января, принес сморгонскому МФК «Медведи» выездную победу над островецким «Союзом» - 6:10.

Покер (четыре гола) в ворота соперника оформил Захар Захаревич, хет-трик на счету Максима Яблонского. По одному голу забили Юрий Мартинович, Алексей Прищепов и вратарь «Медведей» Михаил Калитович.

- Выходили на игру с огромной мотивацией: проигрывать нельзя. К этой установке отнеслись все игроки «Медведей» серьезно. Отсюда и такой результат, - прокомментировал победу над географическими соседями Михаил Калитович.

В параллельных играх группы «А» «Лида» одолела «Ошмяны» - 7:5. Слонимский «Форсаж» оказался сильнее «Мостов» - 12:9.

Турнирная таблица группы «А»:

Место Команда Игры Очки

1. «Лида» 8 22

2. «Форсаж» (Слоним) 8 22

3. «Медведи» (Сморгонь) 8 10

4. «Союз» (Островец) 7 9

5. «Мосты» 8 7

6. «Ошмяны» 9 0

В следующем туре МФК «Медведи» наведается в Мосты, где сыграет с местной командой. Напомним, в поединке, который проходил в Сморгони, ни «Медведи», ни «Мосты» победителя так и не выявили. Матч тогда закончился со счетом 7:7.

На данном отрезке чемпионата два мини-футболиста "Медведей" попали в десятку бомбардиров областного первенства. Захар Захаревич с 11-ю мячами располагается на шестом месте, Макисм Яблонский с таким же результатом – на восьмом.

Сергей ЮРЕВИЧ.