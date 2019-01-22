ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИНИ-ФУТБОЛ: Поход «Медведей» на «Союз»

23.01.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Прошедший тур в областном чемпионате по мини-футболу, который состоялся 19 января, принес сморгонскому МФК «Медведи» выездную победу над островецким «Союзом» - 6:10.

Покер (четыре гола) в ворота соперника оформил Захар Захаревич, хет-трик на счету Максима Яблонского. По одному голу забили Юрий Мартинович, Алексей Прищепов и вратарь «Медведей» Михаил Калитович.

- Выходили на игру с огромной мотивацией: проигрывать нельзя. К этой установке отнеслись все игроки «Медведей» серьезно. Отсюда и такой результат, - прокомментировал победу над географическими соседями Михаил Калитович.

В параллельных играх группы «А» «Лида» одолела «Ошмяны» - 7:5. Слонимский «Форсаж» оказался сильнее «Мостов» - 12:9.

Турнирная таблица группы «А»:

Место Команда                            Игры  Очки

1.        «Лида»                                8          22

2.        «Форсаж» (Слоним)           8          22

3.       «Медведи» (Сморгонь)     8          10

4.       «Союз» (Островец)             7          9

5.       «Мосты»                               8          7

6.       «Ошмяны»                           9          0

В следующем туре МФК «Медведи» наведается в Мосты, где сыграет с местной командой. Напомним, в поединке, который проходил в Сморгони, ни «Медведи», ни «Мосты» победителя так и не выявили. Матч тогда закончился со счетом 7:7.

На данном отрезке чемпионата два мини-футболиста "Медведей" попали в десятку бомбардиров областного первенства. Захар Захаревич с 11-ю мячами располагается на шестом месте, Макисм Яблонский с таким же результатом – на восьмом.

Сергей ЮРЕВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедший тур в областном чемпионате по мини-футболу, который состоялся 19 января, принес сморгонскому МФК «Медведи» выездную победу над островецким «Союзом» - 6:10.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Radio Catalunya: де Йонг выбрал «Барселону», каталонцы заплатят «Аяксу» более 75 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика