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МИНИ-ФУТБОЛ: Поход «Медведей» на «Союз»
23.01.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
Прошедший тур в областном чемпионате по мини-футболу, который состоялся 19 января, принес сморгонскому МФК «Медведи» выездную победу над островецким «Союзом» - 6:10.
Покер (четыре гола) в ворота соперника оформил Захар Захаревич, хет-трик на счету Максима Яблонского. По одному голу забили Юрий Мартинович, Алексей Прищепов и вратарь «Медведей» Михаил Калитович.
В параллельных играх группы «А» «Лида» одолела «Ошмяны» - 7:5. Слонимский «Форсаж» оказался сильнее «Мостов» - 12:9.
Турнирная таблица группы «А»:
Место Команда Игры Очки
1. «Лида» 8 22
2. «Форсаж» (Слоним) 8 22
3. «Медведи» (Сморгонь) 8 10
4. «Союз» (Островец) 7 9
5. «Мосты» 8 7
6. «Ошмяны» 9 0
В следующем туре МФК «Медведи» наведается в Мосты, где сыграет с местной командой. Напомним, в поединке, который проходил в Сморгони, ни «Медведи», ни «Мосты» победителя так и не выявили. Матч тогда закончился со счетом 7:7.
На данном отрезке чемпионата два мини-футболиста "Медведей" попали в десятку бомбардиров областного первенства. Захар Захаревич с 11-ю мячами располагается на шестом месте, Макисм Яблонский с таким же результатом – на восьмом.
Сергей ЮРЕВИЧ.
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Прошедший тур в областном чемпионате по мини-футболу, который состоялся 19 января, принес сморгонскому МФК «Медведи» выездную победу над островецким «Союзом» - 6:10.
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