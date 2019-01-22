Тарасова о чемпионате Европы в Минске: «Мы приехали сюда, как к своим друзьям, как к близкому нашему народу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями о Беларуси и порассуждала на тему большого представительства российских фигуристов на чемпионате Европы в Минске.

«Я рада, что приехала в Беларусь, здесь очень красиво, очень уютно. Очень хорошая арена! Мы чувствуем здесь себя очень хорошо, девочки наши очень хорошо тренировались.

Минский чемпионат окрестили «домашним российским»? Да, у нас очень большое представительство, и в одиночном женском катании, и в мужском, и в парах, и в танцах – везде по три человека. Окрестили нас всех в Москве. Сегодня это равные страны. Мы приехали сюда, как к своим друзьям, как к близкому нашему народу. Мы любим эти места, где наши деды проливали кровь.

Я думаю, что соревнования – всегда насыщенная борьба, тем более это чемпионат Европы. Борьба всегда будет! Борьбу с самим собой никто не отменял. Люди, которые приехали сюда, собираются показать все самое лучшее», – сказала Тарасова.

Минск впервые принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Официальный старт турнира – 23 января, откроет соревнования короткая программа в женском одиночном катании.

Кроме Алины Загитовой, на этом чемпионате в Беларуси можно будет увидеть и других лидеров мирового фигурного катания: испанца Хавьера Фернандеса, французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.