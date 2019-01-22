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TUT.BY: в сумме Илья Лухвич нарушил правила на 7 лет лишения прав и 2 тысячи долларов штрафов, но наказать его не смогут

23.01.2019 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Молодой футболист Илья Лухвич на Infiniti грубо нарушал ПДД и выкладывал видео в своем Instagram.

Все видео, размещенные в Instagram молодого человека, появились там от полугода до года назад. Но поскольку административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, наказать за эти подвиги его не смогут. Tut.by посчитал, сколько стоит такое поведение на дороге, если оно сразу оказалось бы в поле зрения ГАИ.

Всего в его Instagram 9 нарушений правил парковки. За первое парень получил бы штраф в 1 базовую величину, за остальные 8 — по 2.

Трижды молодой человек в своих видео ездил по тротуарам и один раз по обочине, четыре раза, играя в «шашечки», при наличии трех полос перестраивался в крайнюю правую для опережения, дважды нарушил требование дорожных знаков и разметки. За все это по 5 базовых, итого — 50 базовых.

В размещенных видео насчитали одно нарушение правил обгона и три выезда на встречку через двойную. За каждое из этих проступков предусмотрено лишение прав на год и штраф в 20 базовых. Также разгон людей стробоскопами можно квалифицировать как создание аварийной обстановки – 2 года лишения и 20 базовых штраф.

Несколько раз футболист обращал внимание своих подписчиков на спидометр — скорость там была гораздо выше допустимой. Поэтому, попадись он инспекторам ГАИ, был бы лишен права управления автомобилем на год.

Если просто просуммировать все «подвиги» футболиста, добавить использование стробоскопов, то он наездил на 7 лет лишения прав и более 170 базовых величин (4435 рублей) штрафа.

Но к административной ответственности парня могут привлечь лишь за последнее видео с Орловской, где он объезжает пробку по тротуару. Штраф за это нарушение составляет от 1 до 5 базовых величин.

Футболист-дублер гоняет по Минску на дорогой тачке, как безумный. И фиксирует «подвиги» у себя в Инстаграм

«Моя вина, не доглядел». Лухвич пришел в комментарии и извинился за сына, который творил дичь на дорогах. Респект!

«Будешь передачки носить своему аутисту». На игрока-лихача и его девушку кинулись в соцсетях

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой футболист Илья Лухвич на Infiniti грубо нарушал ПДД и выкладывал видео в своем Instagram.
 
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