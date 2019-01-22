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Уметь плавать обязаны все

23.01.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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Плавание – эффективнейшее средство укрепления здоровья и физического развития человека, с первого месяца жизни и до самой старости!

Уметь плавать обязаны все
Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, тем лучше. Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического развития ребенка, оказывают благотворное действие на нервную систему, позволяет предупредить возникновение различных заболеваний.

В государственном учреждении образования на протяжении многих лет функционирует бассейн. Работа с детьми основана на общих задачах начального обучения плаванию: научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде, технически правильно и экономично плавать. Обучение плаванию начинается с подготовительных упражнений на суше. Это позволяет детям быстрее и правильнее осваивать движения в воде.

Дети 3 - 5 лет учатся самостоятельно передвигаться по дну, погружаться, доставать игрушки, выполняют дыхательные упражнения. Ребята 6 - 9 лет осваивают технику правильного дыхания, кроль на груди и спине.

Групповые или подгрупповые занятия плаванием способствует формированию у детей чувства товарищества, дружбы, коллективизма. Приходя в бассейн, ребёнок развивает себя и как личность, становясь решительным, настойчивым, трудолюбивым, целеустремлённым. А не этого ли хочет видеть в своём ребёнке каждый взрослый – здоровым, крепким, самостоятельным.

Кроме того, купание, плавание, игры и развлечения на воде благотворно воздействуют на все системы организма. Согласованный ритм работы мышц и органов дыхания, горизонтальное положение тела способствуют равномерной циркуляции крови, улучшают вентиляцию легких, закрепляют навык глубокого и ритмичного дыхания, содействуют росту и укреплению костной ткани. Плавание зачастую используется в реабилитационно-коррекционных мероприятиях.

И еще, известно, сколь часто фиксируются несчастные случаи на воде, происходящие из-за того, что потерпевшие, в том числе дети, не умеют плавать. Если бы малышей с ранних лет научили свободно держаться на воде и проплывать хотя бы небольшое расстояние, а также сформировали у них культуру поведения на воде, то многие были бы ограждены от возможного несчастья.

В учреждении дошкольного образования занимаются плаванием дети дошкольного и младшего школьного возраста. Для желающих открыты образовательные услуги по обучению плаванию на платной основе.

Объявлен дополнительный набор в группу для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Занятия плаванием будут проходить вместе с родителями. Более подробную информацию желающие могут получить по тел.: 3-44-17; 4-50-29. 

Приятного плавания и доброго здоровья. 

Мы ждем вас.

Светлана ВОЛЯНИК, инструктор по плаванию санаторного ясли-сада №9 г. Сморгони.

 
 
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Плавание – эффективнейшее средство укрепления здоровья и физического развития человека, с первого месяца жизни и до самой старости!
 
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