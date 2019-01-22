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Илью Лухвича задержали по подозрению в мошенничестве
23.01.2019 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении белорусского футболиста Ильи Лухвича, который ранее был задержан правоохранителями, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
«Материалы проверки в отношении Ильи Лухвича и 18-летней минчанки поступили из органов внутренних дел в Центральный Минска районный отдел Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», – пояснила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
В данный момент в отношении спортсмена проводится проверка на предмет мошенничества. По ее результатам, будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Ранее сообщалось, что бывший футболист ФК «Минск» Илья Лухвич был задержан правоохранительными органами. Его отец, известный белорусский футболист и тренер Александр Лухвич,
Предполагалось, что Лухвича-младшего задержали из-за его видео в Instagram, на которых запечатлены его многочисленные грубые нарушения ПДД. Их заметили другие автомобилисты, после чего их опубликовали СМИ.
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении белорусского футболиста Ильи Лухвича, который ранее был задержан правоохранителями, об этом сообщили в...
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