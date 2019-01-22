Минск вошел в тройку городов, которые могут принять чемпионат Европы-2024

Белорусский Минск, шведский Гетеборг и район Силезии в Польше попали в число претендентов возможных хозяев чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в 2024 году.

Такое решение принял Европейский исполнительный совет по легкой атлетике после рассмотрения отчета Оценочной комиссии, которая провела индивидуальные обсуждения с заинтересованными сторонами.

Важной темой отдельных обсуждений была презентация каждым участником общей концепции своего проекта для мероприятия с акцентом на ключевые аспекты организации мероприятия.

К марту 2019 года отобранным федерациям и городам теперь будет предложено подписать тендерное обязательство, а затем приступить к подаче полной заявки на участие в тендере в июне 2019 года.

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