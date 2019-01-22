ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск вошел в тройку городов, которые могут принять чемпионат Европы-2024

23.01.2019 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский Минск, шведский Гетеборг и район Силезии в Польше попали в число претендентов возможных хозяев чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в 2024 году.

Такое решение принял Европейский исполнительный совет по легкой атлетике после рассмотрения отчета Оценочной комиссии, которая провела индивидуальные обсуждения с заинтересованными сторонами.

Важной темой отдельных обсуждений была презентация каждым участником общей концепции своего проекта для мероприятия с акцентом на ключевые аспекты организации мероприятия.

К марту 2019 года отобранным федерациям и городам теперь будет предложено подписать тендерное обязательство, а затем приступить к подаче полной заявки на участие в тендере в июне 2019 года.

Девятовский о шансах на проведение чемпионата Европы-2024: «Минск – новое место. Это наш плюс. Приезжать третий раз в Гетеборг...»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский Минск, шведский Гетеборг и район Силезии в Польше попали в число претендентов возможных хозяев чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Греции. Шикавка забил первый мяч в составе «Ларисы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика