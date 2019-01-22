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Минск вошел в тройку городов, которые могут принять чемпионат Европы-2024
23.01.2019 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский Минск, шведский Гетеборг и район Силезии в Польше попали в число претендентов возможных хозяев чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в 2024 году.
Такое решение принял Европейский исполнительный совет по легкой атлетике после рассмотрения отчета Оценочной комиссии, которая провела индивидуальные обсуждения с заинтересованными сторонами.
Важной темой отдельных обсуждений была презентация каждым участником общей концепции своего проекта для мероприятия с акцентом на ключевые аспекты организации мероприятия.
К марту 2019 года отобранным федерациям и городам теперь будет предложено подписать тендерное обязательство, а затем приступить к подаче полной заявки на участие в тендере в июне 2019 года.
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Белорусский Минск, шведский Гетеборг и район Силезии в Польше попали в число претендентов возможных хозяев чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в...
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