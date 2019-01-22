«Барселона» купила де Йонга за 75 млн евро. Переход состоится летом

объявила о переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Голландец в ближайшие месяцы продолжит выступать за . Он станет игроком «Барселоны» 1 июля 2019 года.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Впоследствии «Аякс» может получить еще 11 миллионов в виде возможных бонусов.





Фото: официальный сайт «Барселоны»