|
«Барселона» купила де Йонга за 75 млн евро. Переход состоится летом
23.01.2019 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до окончания сезона-2023/24.
Голландец в ближайшие месяцы продолжит выступать за
Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Впоследствии «Аякс» может получить еще 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Фото: официальный сайт «Барселоны»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)