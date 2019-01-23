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Лига чемпионов. «Минчанка» проиграла «Будовлянам» и занимает последнее место в группе
23.01.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Минчанка» уступила польскому клубу «Будовляны» в матче группового раунда женской Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Женщины
Группа С
Будовляни Польша – Минчанка Беларусь – 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)
Положение команд: Новара — 9 очков (3 игры), Будовляни — 6 (3), Канны — 3 (3), Минчанка — 0 (3).
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«Минчанка» уступила польскому клубу «Будовляны» в матче группового раунда женской Лиги чемпионов.
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